ПАРЄ вітає як український суд засудив Голодомор

Президент Політичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Горан ЛІНДБЛАД вітає рішення українського суду про засудження Голодомору.

Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Будь-які рішення судів є важливі. Ця справа є дуже важливою, коли суд України засудив Голодомор”, - сказав Президент Політичного комітету ПАРЄ.

Г.ЛІНБЛАД зазначив, що Голодомор був штучно створений комуністичним режимом.

“Був голод і в інших частинах Радянського Союзу, теж місцями штучний, однак це не йде в порівняння з Голодомором, коли така велика кількість людей була вбита, коли людям постійно відмовляли в користуванні продовольством, яке було викрадене у селян, яких називали “кулаками”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосиф Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

Водночас суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їх смертю.