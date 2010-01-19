Депутати відмовилися звільнити суддю ВГС Демченка
12:40, 19 січня 2010Право
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Досягнення граничного віку Раду не вразило
Верховна Рада України не підтримала постанову «Про звільнення Демченка з посади судді Вищого господарського суду України».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 194 (при необхідних 226 – УНІАН) із 434 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним проектом постанови передбачалося звільнити Сергія ДЕМЧЕНКА з посади у зв’язку з досягненням ним 65-річного віку.
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