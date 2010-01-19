Карпачова незадоволена забезпечення виборчих прав українців за кордоном

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА незадоволена рівнем забезпечення виборчих прав українців за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого, такий висновок Н.КАРПАЧОВА зробила за результатами свого моніторингу стану дотримання виборчих прав українських громадян за кордоном, яких, за оцінками Омбудсмана, налічується від 5 до 7 млн.

Моніторинг Омбудсмана України засвідчив, що абсолютна більшість українських мігрантів, наділених правом участі у виборах Президента України, реалізувати це право не змогли. Так, до списків виборців за кордоном були внесені 400 тис. українців. Проголосувало ж лише близько 20 тис., зокрема – ті, хто не перебуває на консульському обліку.

За інформацією Н.КАРПАЧОВОЇ, головною перепоною для реалізації права на вільне волевиявлення залишається недосяжність виборчих дільниць для переважної більшості виборців за кордоном. У результаті в Чехії, Греції, Італії, Португалії, Іспанії, Ізраїлі, США, Польщі, Росії, Німеччині кількість виборців на одну дільницю значно перевищила норматив по Україні, іноді на порядок. Так, у Кишиневі (Молдова) на одній дільниці було зареєстровано понад 55 тис. виборців, у Тель-Авіві (Ізраїль) – майже 40 тис., у Німеччині – від 14 тис. до 20 тис. виборців на дільницю, у США – від 7 до 16 тис., у Москві (Росія) – понад 30 тис. Причому у Москві мали голосувати навіть ті громадяни України, які мешкають у Красноярському краї (а він за територією дорівнює трьом Франціям), Іркутській області, Бурятії, Туві, Хакасії.

“Ця ситуація не може бути розцінена інакше, як брутальне нехтування конституційними виборчими правами українських громадян, котрі вимушені шукати заробітку за кордоном”, - вважає Омбудсман.

При цьому Н.КАРПАЧОВА відзначила важливість здійсненого вперше кроку щодо законодавчого закріплення права на участь у голосуванні на виборах Президента України у 2010 р. тих співвітчизників, котрі з різних причин не стали на консульський облік у країнах перебування і тому не могли бути своєчасно внесені до списків виборців. За інформацією Уповноваженого, відповідне рішення Конституційного Суду України, яким підтверджено таке право, надто пізно було отримане українськими дипломатичними установами за кордоном і тому не було поширене серед українських мігрантів. Однак позитивним є те, що всі громадяни України, які звернулися до закордонних виборчих дільниць, змогли проголосувати, оскільки їх не відсилали з виборчих дільниць, зокрема до судових інстанцій, як це відбувалось в Україні.

Н.КАРПАЧОВА наголошує, що обов`язок влади – гарантовано забезпечити реалізацію права кожного громадянина на участь у виборах, де б він не перебував. За її словами, цьому мало б сприяти належне функціонування Єдиного державного реєстру виборців України, створення відповідної кількості дільниць за кордоном, максимально наближених до місць перебування українських трудових мігрантів, широка роз`яснювальна робота щодо можливості участі в голосуванні кожного бажаючого нашого співвітчизника, а також запровадження електронної системи голосування, як це зроблено в інших країнах.