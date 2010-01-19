Взято під варту голову РДА Черкаської області

Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою - голові державної адміністрації одного з районів Черкаської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як нагадує прес-служба, 15 січня цього року чиновник був затриманий працівниками Центрального антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з оперативниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Черкаській області та Генеральною прокуратурою під час одержання хабара.

Зазначений посадовець вимагав від представника одного з підприємств 100 тисяч гривень хабара за сприяння у виділенні в оренду земельної ділянки площею 116 га.

Передача хабара проходила у два етапи: перша частина – 3000 доларів, а через декілька днів інша - 46 тисяч гривень.

Слідчим Генеральної прокуратури України за даним фактом була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України.