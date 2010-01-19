У Луцьку віруючі вимагають викреслити їхні дані із Держреєстру виборців

У Луцьку виборці вимагають викреслити їхні персональні дані із Державного реєстру через релігійні переконання. Із такими зверненнями у Луцьку зіткнулися вперше.

Як повідомила сьогодні під час наради у Луцькій мерії начальник відділу ведення Держреєстру виборців Наталія ГАЛЬЧЕНКО, напередодні виборів до відділу ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради звернулися 13 лучан. Вони вимагали видалити їхні персональні дані із реєстру, аргументуючи свою позицію релігійними переконаннями.

Оскільки, як зауважила Н.ГАЛЬЧЕНКО із такими зверненнями відділ зіткнувся вперше, то поки невідомо чи вимоги цих тринадцяти лучан будуть задоволені. Це питання потребує додаткового вивчення, наголосила Н.ГАЛЬЧЕНКО.