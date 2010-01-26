Ситуація з керівництвом ВАСУ на результати виборів не вплине

Ситуація з керівництвом Вищого адміністративного суду України не вплине на його рішення, якщо один із суб’єктів виборчого процесу оскаржуватиме результати другого туру президентських виборів, оскільки таке рішення прийматимуть усі судді ВАСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Рішення у справі, якщо буде звернення до Вищого адміністративного суду, буде розглядатися усім складом суду. Голова суду в цьому випадку діятиме як суддя. Таким чином вплив адміністративного компоненту на рішення щодо оскарження постанови ЦВК про результати виборів не буде суттєвим, не буде визначним», - сказав М.ОНІЩУК.

М.ОНІЩУК підкреслив, що за таких умов під час розгляду подібної справи вплинути на суд неможливо.

Він висловив переконання, загроза зовнішнього впливу на рішення ВАСУ під час імовірного розгляду справи стосовно оскарження результатів президентських виборів є суттєво перебільшеною.

Відповідаючи на запитання щодо імовірності розгляду такої справи в іншому суді, міністр сказав: «Я виключаю дискусії навколо того, що ці питання стануть предметом розгляду якогось іншого суду».

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня 2009 року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас 25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також 14 січня 2010 р. Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ М.СІРОША.