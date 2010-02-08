В МВС не бачить загроз громадському порядку в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що жодних загроз порушення громадського порядку через проведення масових акцій в Україні та в Києві немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО.

«Для загроз громадському порядку підґрунтя не існує», - сказав він, зауваживши при цьому, що безпосередньо в Києві, в місцях, де окремі політичні сили проводять свої масові заходи, міліція тісно контактує із всіма їхніми організаторами.

Продовжуючи тему масових акцій в столиці, О.САВЧЕНКО сказав, що сьогодні для участі в цих заходах з різних регіонів України приїхали 172 автобуси і, як очікується, мають прибути ще два потяги з «кримського регіону».

Таким чином, наразі, за словами заступника міністра, загальна кількість учасників масових акцій становить близько 6,5 тис. осіб.

При цьому він зазначив, що не всі з цих людей перебувають безпосередньо біля ЦВК.

Крім того, на його переконання, люди, які приїхали з регіонів, залишаться в Києві не надовго, на відміну від тих осіб, хто вже деякий час проживає у санаторіях під Києвом.

«Ті, хто в санаторіях, напевно, перебуватимуть там до інавгурації», - зробив припущення О.САВЧЕНКО, підкресливши при цьому, що «серед них якихось екстремістів і терористів немає».

Разом з тим, представник МВС не виключив, що інша політична сила, яка брала участь у другому турі виборів, також завозитиме людей у Київ. Однак, на цей час з цього приводу у МВС інформації немає.

«БЮТ напевно, також буде проводити біля ЦВК, Секретаріату Президента свої акції, але що хтось (мається на увазі з прихильників цієї політсили – УНІАН) прибуває, інформації немає.

При цьому О.САВЧЕНКО запевнив, що міліція не допустить будь-яких сутичок, в тому числі в столиці.

«Кожний майдан, кожна вулиця знаходиться під нашим пильним контролем», - наголосив він.