Екс-суддя Зварич поскаржився на Ющенка до суду

Окружний адміністративний суд Львівської області у січні 2010 року прийняв до розгляду позовну заяву екс-голови Апеляційного адмінсуду Львова Ігоря ЗВАРИЧА щодо визнання незаконними дій Президента України Віктор ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО.

Вона зазначила, що це перший позов І.ЗВАРИЧА, який суд взяв до розгляду, «всі інші позови взагалі не розглядалися».

За словами адвоката, суд почне розглядати цю справу не раніше березня.

«Йдеться про те, що Президент публічно назвав Ігоря ЗВАРИЧА злочинцем та хабарником. Суд не довів вини Ігоря ЗВАРИЧА. Ігор ЗВАРИЧ вимагає від Президента вибачень і оголосив голодування», – наголосила адвокат екс-судді.

Р.ЮХИМЕНКО також повідомила, що 10 березня суд має прийняти рішення щодо продовження терміну утримання І.ЗВАРИЧА під вартою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Р.ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

Із 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокове голодування «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: Президента Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.