БЮТ вимагає перерахунку голосів, а «регіонали» – розслідування фальсифікацій

Фракція БЮТ вимагає перерахунку голосів і визнання результатів виборів Президента недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання заявив народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

Він зауважив, що БЮТ поділяє турботу фракції Партії регіонів щодо фальсифікацій під час виборів. «І тому ми підтримуємо в цьому плані Партію регіонів і вимагаємо перерахунку голосів і визнання цих виборів недійсними», - сказав О.ЛЯШКО.

В свою чергу депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ зазначив, що турботу його політичної сили викликає той факт, що на одному з округів Львівщини явка виборців становила 90%, в той час як середня явка по області не перевищувала 70%.

Він наголосив, що чітко зрозуміло, що влада використала адміністративний ресурс.

«Ми будемо вимагати розслідування саме в округах Львівської області і притягнення винних до відповідальності», - сказав він.