Ющенко підписав закон про Регламент Верховної Ради

12:15, 16 лютого 2010
Право
0 0

ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону, як того вимагав Глава держави. На попередні редакції Регламенту Президент накладав вето.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України «Про Регламент Верховної Ради України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону 10 лютого 2010 року. За ухвалення відповідного закону проголосували 368 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі. Закон складається з шести розділів та 240 статей.

Законом затверджується регламент Верховної Ради, що діє з 19 вересня 2008 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter