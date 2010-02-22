Міліція каже, що діяла законно у книгарні ”Сяйво”

Керівництво столичного главку міліції просить народних депутатів вирішувати майново-правові спори виключно в судовому порядку і наголошує на законності дій міліції у п`ятницю під час конфлікту навколо книгарні ”Сяйво”.

Про це УНІАН заявили у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Києві.

”Керівництво ГУ МВС України в Києві заявляє, що дії працівників міліції під час конфлікту, який стався близько 16.00 19 лютого біля магазину ”Сяйво”, були законними, в рамках компетенції міліції”, - заявили в ЦГЗ.

За даними центру, близько 16.00 19 лютого по телефонній лінії ”102” надійшло повідомлення про здійснення неправомірних дій біля магазину ”Сяйво” по вулиці Велика Васильківська. Слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління, яка виїхала на місце, встановила, що близько 16.00 за даною адресою прибув судовий виконавець, який зачитав рішення суду про призначення нового директора цього підприємства. Новопризначений директор і судовий виконавець надали рішення, зайшли в приміщення магазину і закрилися зсередини.

Міліція ознайомилася з цим рішенням, і не знайшла в діях нового керівника ніяких порушень закону, підкреслили в ЦГЗ.

Тим часом, як зазначили в главку, за деякий час до магазину прибули народні депутати Кирило КУЛИКОВ і Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ з ще 30 людьми, які називали себе представниками організації ”Коаліція учасників ”помаранчевої” революції”. Використовуючи “болгарки”, ломи, монтировки, газові балончики вони намагалися проникнути в магазин, стверджують в ЦГЗ.

«Оскільки серед цих людей були присутні народні депутати, співробітники міліції не застосовували ніяких фізичних заходів стосовно порушників громадського порядку. Народні депутати висловлювали незадоволення роботою міліції, яка не допомагала їм зайти у приміщення магазину, і загрожували правоохоронцям відповідальністю», - зазначили в ЦГЗ.

”Після того, як штурм будівлі набув загрозливого характеру і міг привести до сутичок між сторонами, керівництво главку в телефонному режимі попередило народних депутатів, що співробітники міліції застосовуватимуть фізичну силу для недопущення безпорядків і можливих тілесних ушкоджень під час конфлікту. Тільки після цього активні дії депутатів і їх прихильників припинилися”, - підкреслили в ЦГЗ.

Всі матеріали за даним інцидентом зареєстровані у Шевченківському райуправлінні міліції, за ними проводиться перевірка, і в 10-денний термін буде ухвалене рішення.

”Попереднім службовим розслідуванням дій співробітників міліції встановлено, що міліція діяла відповідно до законодавства”, - зазначили в главку.

При цьому наголошується, що співробітникам міліції, незважаючи на тиск народних депутатів, вдалося запобігти можливим тяжким наслідкам інциденту.

”Керівництво главку звертається до депутатів і інших учасників конфлікту з проханням не робити упереджених висновків щодо дій співробітників міліції. Рекомендуємо цивільно-правові питання і конфлікти майнового характеру, які виникають між сторонами господарської діяльності, вирішувати виключно через суд, а не способом, який застосували біля магазину ”Сяйво”, - підкреслили в ЦГЗ.

У главку нагадали, що це не перша спроба народних депутатів закликати до порушення громадського порядку і вирішувати майнові спори нецивілізованим способом, а також перешкоджати міліції виконувати свої функції.

За інформацією правоохоронців, у зв`язку з інцидентом було затримано троє осіб. Двоє з них – люди новопризначеного директора – на них вказали народні депутати. Також затримано чоловіка, який прибув із народними депутатами, - у нього був вилучений газовий балончик.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 лютого, народний депутат К.КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні «Сяйво» у центрі Києва.

«Понад 100 чоловік міцної статури проникли усередину приміщення, викинули на вулицю персонал книжкового магазину і встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста і продавців силою виштовхали на вулицю», - заявив К.КУЛИКОВ.

У свою чергу, депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що люди, які захопили книжковий магазин «Сяйво» у центрі Києва, застосовували сльозогінний газ і вогнегасники, щоб не впустити до приміщення народних депутатів, пресу, працівників магазину, а також активістів - захисників книгарні.

Присутня біля магазину міліція не діяла, стверджували обидва депутати.

Довідка УНІАН. 31 грудня 2009 року в столичній прокуратурі заявили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким була завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ Книгарня “Сяйво” за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні «Сяйво».

Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади К.КУЛИКОВУ і Комітету ВР з питань культури і духовності з`ясувати ситуацію, що склалася довкола приміщення магазину «Сяйво».

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації довкола цієї книгарні.

У свою чергу, заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що зробить усе від нього залежне для збереження книжкового магазину «Сяйво».

З 9 лютого у книгарні «Сяйво» відкрилася громадська приймальня народного депутата К. КУЛИКОВА.

У Шевченківській районній держадміністрації столиці повідомили, що засідання суду щодо законності продажу приміщення книгарні «Сяйво» перенесене на 1 березня.