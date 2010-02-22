СБУ провела обшук на Павлоградському хімзаводі

Співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області провели обшук у складських та адміністративних приміщеннях ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, «враховуючи фактичну перешкоду з боку керівництва підприємства проведенню слідчих дій, з метою недопущення втрати доказів, за санкцією прокуратури Дніпропетровської області 15 та 16 лютого ц.р. слідчими Управління проведено обшук у складських та адміністративних приміщеннях ДП «НВО «ПХЗ». Для забезпечення безпеки оперативно-слідчої групи були задіяні бійці спецпідрозділу «Альфа». За результатами обшуку виявлені капсулі-детонатори і документи, що підтверджують факт їхнього переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

За інформацією прес-групи, обшук проведено у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної у травні 2009 року Головним правлінням «К» СБУ за фактом контрабанди в Україну товарів подвійного використання у великих розмірах, вартістю понад 1 млн. 300 тис. грн.

Для подальшого розслідування кримінальну справу передано до Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Предметом контрабанди виявились капсулі-детонатори, імпортовані Павлоградським хімзаводом. Згідно з наданими до митних органів документами, вони заявлені як товар, що не підлягає державному експортному контролю.

У повідомленні прес-групи УСБУ у Дніпропетровській області наголошується, що на Павлоградському хімзаводі „створено передумови до системних порушень вимог діючого законодавства, внаслідок чого набрало актуальності питання щодо компетентності та можливості керівництва державного підприємства належним чином виконувати свої посадові обов’язки та впровадити дієвий контроль за процесом зберігання і утилізації вибухових речовин”.

Як повідомляв УНІАН, на Павлоградському хімзаводі зберігаються 5 тис. тонн твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС–22 і заскладовано значну кількість вибухових речовин, які потребують утилізації за рахунок державного бюджету.