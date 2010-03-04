Луценко наполягає, що прізвище Кучми є у передсмертній записці Кравченка

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наполягає, що прізвище екс-президента Леоніда КУЧМИ фігурує у передсмертній записці екс-глави МВС Юрія Кравченка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Сьогодні екс-президент Леонід КУЧМА стверджує, що в передсмертній записці екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка немає його прізвища. Це цинічна брехня», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав дослівний текст передсмертної записки колишнього керівника МВС Юрія Кравченка: «Любі мої, я не винен ні в чому. Пробачте мені. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистим сумлінням. Прощавайте…».

«Категорично заявляю: твердження Л.КУЧМИ є цинічною брехнею”, - ще раз наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що “із приходом нової влади створюється відчуття, що повертаються часи брехні і вседозволеності влади».

Як повідомлялося, екс-президент Л.КУЧМА стверджує, що в передсмертній записці екс-міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка немає його прізвища.

”А ви знаєте, що там нема ніякого прізвища?”, - зазначив Л.КУЧМА в інтерв`ю Костянтину СТОГНІЮ для kriminal.tv. ”Нема. Мені доповідали, що жодного прізвища там немає. Я не знаю, як там щодо експертизи, але прізвища КУЧМИ там нема”, - додав він.

Також екс-президент зазначив, що не вірить у версію самогубства Ю.Кравченка. ”Я - ні. Хоча я завжди говорив, що останнє слово повинно бути за правоохоронними органами, за прокуратурою в тому числі”, - сказав Л.КУЧМА.

На його думку, ”така людина, як Юрій Кравченко, на такий крок не могла піти. Він вольова людина і не пасував перед будь-якими труднощами... Я не зовсім спеціаліст по зброї, але зробити два постріли... чогось не віриться”.