Юристи БЮТ вивчають можливість присутності Тимошенко у ВР
14:24, 10 березня 2010Право
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… на пленарних засіданнях
Юристи БЮТ вивчають питання щодо можливості присутності лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на пленарних засіданнях Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
«Зараз наші юристи вивчають питання, чи можна Ю.ТИМОШЕНКО бути присутньою на засіданнях ВР в гостьовій ложі», - сказав він.
За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, якщо для цього буде потрібно вносити зміни до Регламенту ВР, то БЮТ ініціюватиме такі зміни.
На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, це буде правильно, якщо Ю.ТИМОШЕНКО братиме участь у пленарних засіданнях ВР.
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