Юристи БЮТ вивчають можливість присутності Тимошенко у ВР

Юристи БЮТ вивчають питання щодо можливості присутності лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на пленарних засіданнях Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Зараз наші юристи вивчають питання, чи можна Ю.ТИМОШЕНКО бути присутньою на засіданнях ВР в гостьовій ложі», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, якщо для цього буде потрібно вносити зміни до Регламенту ВР, то БЮТ ініціюватиме такі зміни.

На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, це буде правильно, якщо Ю.ТИМОШЕНКО братиме участь у пленарних засіданнях ВР.