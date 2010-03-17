П’яні міліціонери намагалися прорватися через кордон

На Одещині троє п’яних озброєних міліціонерів на автомобілі намагалися прорватися через кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 14 березня смугою зустрічного руху в пункт пропуску «Удобне», що в Одеській області, в’їхав автомобіль «ВАЗ» української реєстрації. Відмовляючись повернутися в загальну чергу, водій машини проривався до кордону. На виїзді з пункту пропуску прикордонники застосували засіб примусової зупинки, але «ВАЗ», пробивши колеса на «кактусі», продовжував рух.

Наряд, який ніс службу на транзитній дорозі, та група реагування, яка автомобілем «УАЗ» вирушила навздогін втікачам, заблокували машину порушників. З «ВАЗу» відчутно тягнуло спиртним, а троє чоловіків, які знаходилися всередині, вели себе неадекватно та відмовлялися виходити. Свою поведінку вони аргументували тим, що є озброєними співробітниками міліції. Вони пред’явили службові посвідчення.

Зі слів інших учасників руху, «ВАЗ» ще до приїзду в пункт пропуску створив небезпечну ситуацію на дорозі «Одеса-Рені». Очевидці стверджували, що водій здійснював ризиковані обгони, які супроводжувалися пострілами з вікон.

Згодом до заблокованого автомобіля прибули співробітники ДАІ Білгород-Дністровського району, а також заступник начальника Біляївського райвідділу міліції, якому чоловіки погодилися віддати два пістолети Макарова.

Затриманих доставили в Білгород-Дністровську районну лікарню для їх медичного освідчення. Після оформлення документів про порушення прикордонного режиму та злісну непокору їх передали в Білгород-Дністровський районний відділ міліції.