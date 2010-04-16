Затримано банду, яка два роки грабувала гральні заклади й АЗС

У Чернівцях затримано банду у складі 10 осіб, яка скоювала розбійні напади на гральні заклади та АЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС України у Чернівецькій області полковник міліції Микола ХАРАБАРА.

Він уточнив, до складу організованої злочинної групи входило 8 буковинців та 2 громадян Росії віком 25-30 років. Грабіжники впродовж двох років вночі нападали переважно на гральні заклади. На сьогодні шістьох зловмисників заарештовано, ще четверо перебувають у розшуку. За словами М.ХАРАБАРИ, за останні 8 років це перший випадок викриття бандформування на Буковині. Члени ОЗУ під час нападів на гральні заклади неодноразово застосовувало зброю для залякування працівників та відвідувачів.

Правоохоронці вже довели причетність затриманих до скоєння десять таких розбійних нападів. Зокрема, востаннє злочинці скоїли розбійний напад із застосуванням зброї на АЗС у Сторожинецькому районі Буковини.

Доведено також причетність цього угрупування до нападу, скоєного 8 січня минулого року на один зі гральних закладів у Чернівцях. Того разу невідомий чоловік зайшов до приміщення і, погрожуючи пістолетом та рушницею, наказав операторові-касиру зібрати гроші та скласти їх у поліетиленовий пакет. На відмову касира відреагував пострілом у гральні автомати. Забрав 3,5 тис. грн. і зник. Також міліція встановила, що саме ця ОЗУ пограбувала на 18,5 тис. грн. ще два зали гральних автоматів. Крім того, зафіксовано факти побиття потерпілих під час скоєння пограбувань.

Наразі триває робота із затримання всіх членів злочинного угрупування. Порушено кримінальну справу за декількома статями Кримінального кодексу України.