ГПУ порушила кримінальну справу за фактами порушення бюджетного законодавства в 2009 році

Генпрокуратура України порушила кримінальну справу за фактами порушення законодавства про бюджетну систему в 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, Генеральною прокуратурою України проведено перевірку додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, отриманих у 2009 році від продажу частини встановленої кількості викидів парникових газів, відповідно до ст.17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату.

Дослідчою перевіркою встановлено, що внаслідок прийняття колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України нормативно-правових актів усупереч вимогам Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» Державним казначейством України змінено цільове призначення коштів спеціального фонду державного бюджету, які надійшли від продажу частини установленої кількості викидів парникових газів у загальній сумі 2,3 млрд. грн.

За її результатами 28 квітня 2010 року “порушено кримінальну справу за фактами порушення законодавства про бюджетну систему та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 210, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України”.