Порушено справу за фактом хуліганства в сесійній залі ВР 27 квітня
Депутатам світить штраф або термін
Прокуратурою міста Києва 28 квітня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України 27 квітня 2010 року в сесійній залі Верховної Ради України під час пленарного засідання VI сесії Верховної Ради України VI скликання, за ч. 2 ст. 296 КК України.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
При цьому правоохоронці просять представників засобів масової інформації «надати у найкоротший строк повний відеозапис та фотографії зафіксованих вами подій у сесійній залі Верховної Ради України 27 квітня 2010 року. Ваша інформація є дуже важливою для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідста у порушеній кримінальній справі».
Інформацію прокуратура просить надати до Прокуратури міста Києва за адресою: вул. Предславинська, 45/9, каб. №106, тел. 050-99-405-99.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.
В результаті побиття у ВР народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олесь ДОНІЙ отримав струс мозку і був госпіталізований у лікарню.