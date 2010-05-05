Мінімальну зарплату в Україні застосовуватимуть у погодинному розмірі
13:55, 05 травня 2010Право
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Кабмін прийняв постанову
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі».
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.
«Це норматив, який більшою мірою захищає права найманих працівників», - зауважив В.ЛУК’ЯНЕНКО.
Крім того, за його словами, Кабмін прийняв постанову, якою визначається порядок перерахунку пенсій та соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.
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