Тимошенко загрожують судом «міжнародного трибуналу»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ закликає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО «зупинитися і не розхитувати ситуацію в державі».

Як передає кореспондент УНІАН, об це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, «ті дії, які робить Ю.ТИМОШЕНКО, можуть призвести до того, що, зрештою, вона може догратися до такого ступеня, що міжнародний трибунал її судитиме».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що, коли Ю.ТИМОШЕНКО була при владі, то «вона все розповідала, що національні інтереси здає ЮЩЕНКО, а ЮЩЕНКО - що вона національні інтереси здає». «Цю платівку вона крутить щодо інших питань», - додав він.

За словами представника регіоналів, «потрібно зупинитися і не розхитувати ситуацію в державі».

За його словами, зараз для влади головне – налагодити економічні процеси, щоб не повторилася ситуація, яка сьогодні є у ряді країн, зокрема, в Греції, коли люди виходять на вулиці через економічні проблеми.

О.ЄФРЕМОВ переконаний, що «завдання ТИМОШЕНКО – довести країну до злиднів, щоб потім народом, доведеним до злиднів, командувати». «Не вийде, не дамо цього зробити», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, під Верховною Радою України пройшов мітинг опозиції за участю Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними міліції, у мітингу опозиції взяли участь близько 2 тис. осіб.

Також під ВР, за даними міліції, знаходилися близько 2,5 тисяч прихильників влади.

Правоохорону забезпечували 1 тис. 700 міліціонерів.