Томенко сподівається виключити з проектів угод з РФ шкідливі норми

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що після завтрашнього обговорення у парламенті проектів нових міждержавних українсько-російських угод, які готуються до підписання 17 травня, з цих документів будуть вилучені положення, які не відповідають національним інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами М.ТОМЕНКА, фракції опозиційних політичних сил наполягали на обговоренні цього питання у ВР, оскільки мають інформацію, що нові угоди також завдадуть шкоди Україні.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що у ВР завтра відбудеться справжнє обговорення цього питання, а не його імітація, яка зведеться лише до запитань та відповідей.

Крім того, віце-спікер повідомив, що опозиція завтра наполягатиме на ухваленні постанови, згідно з якою всі міждержавні угоди, які не підлягають ратифікації у парламенті, також має розглядати ВР.

«На нашу думку, публічне обговорення цих проектів хоча б частково зможе зняти питання можливої загрози нашій державній власності, нерухомості і національним інтересам. Отож завтра ми налаштовані на серйозну дискусію і сподіваємося, що після неї жоден документ, який би суперечив національним інтересам, не буде підписаний керівниками держави», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про заслуховування 12 травня інформації Кабінету міністрів України про хід переговорів між Україною і Росією стосовно підготовки міждержавних угод, підписання яких заплановане на 17 травня.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував уряду до кінця сьогоднішнього дня визначитися, хто доповідатиме з даного питання.