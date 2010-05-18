Справи про “масові заворушення” передадуть з підслідності СБУ до МВС

17:55, 18 травня 2010
Право
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Закон ухвалено в першому читанні

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (щодо приведення підслідності у відповідність до компетенції правоохоронних органів).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 356 із 420 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Законопроектом пропонується віднести до підслідності СБУ справи про злочини, передбачені ст. 265-1 (“Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію”) Кримінального кодексу України. Разом з тим із підслідності слідчих органів СБУ пропонується вилучити справи про злочини, передбачені ст. 294 (“Масові заворушення”) КК України. Названі злочини пропонується передати до підслідності органів внутрішніх справ.

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