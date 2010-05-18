Парубій заявляє, що сьогодні у Львові було заарештовано його сестру

Сьогодні у Львові було заарештовано рідну сестру народного депутата України Андрія ПАРУБІЯ Олену.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам А.ПАРУБІЙ.

«Сьогодні зранку до неї у кабінет увірвалися працівники УБОЗ, і фактично з 10-ї години ранку вона перебуває під арештом. Я не маю з нею жодного контакту, я не маю від неї жодної інформації», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів. «У мене є достовірна інформація, що 2 тисячі доларів, які їй інкримінують, були знайдені у громадському туалеті за сміттєвим бачком», - зауважив А.ПАРУБІЙ, додавши, що у кабінеті його сестри грошей не було знайдено.

«Таку ситуацію, як сьогодні, я уже мав у 2003 році, коли я був заступником голови Львівської обласної ради і фактично брав участь в опозиційному русі проти режиму КУЧМИ. Тоді керівництво податкової їй прямо сказало: якщо твій брат не закриє рота, ми тебе посадимо», - сказав А.ПАРУБІЙ, зазначивши, що після цього його сестра звільнилась з Податкової адміністрації за власним бажанням, де вона працювала до того.

«Це сфабрикована справа, яка має на меті вчинення психологічного і морального тиску на мене. Я хочу сказати, що влада, бачачи, що не може знищити мене, намагається знищити мою сім’ю. Це показує обличчя цієї влади. Я хочу їм сказати: якщо вони хочуть щось мати проти мене, вони можуть бити по мені, але це не по-чоловічому і нижче будь-якої гідності – бити по тих людях, які мені дорогі», - наголосив народний депутат.