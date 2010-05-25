КС визначився щодо закону про використання ядерної енергії

Конституційний Суд України визнав неконституційними і скасував ряд положень Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» й інших законодавчих актів, якими Кабінету міністрів України делегувалися повноваження з визначення розміру відрахувань і порядку перерахування коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, що проживає поряд з АЕС (т.з. зони спостереження).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС ухвалив 20 травня і оприлюднив сьогодні.

З поданням з даного питання до КС звернувся у грудні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

У своєму поданні В.ЮЩЕНКО просив розглянути питання про конституційність окремих положень законів ”Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року; ”Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року і в редакції закону ”Про внесення змін до деяких законів України про впорядковування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами”.

Згідно з рішенням, зокрема, КС вказав, що встановлення податків і зборів є винятковою компетенцією Верховної Ради, і не може бути делеговане уряду.

Водночас суд закрив провадження за поданням Президента у частині конституційності норм, що делегують Кабміну повноваження встановлення обсягу аналогічного збору для урановидобувних підприємств.

Нагадаємо, що 25 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон ”Про внесення змін до деяких Законів України ”Про впорядковування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами”.

20 липня 2009 року В.ЮЩЕНКО ветував цей закон. 17 листопада 2009 року Верховна Рада подолала вето.