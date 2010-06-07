За фактом аварії на шахті ім. Скочинського порушено справу

Прокуратура Донецька порушила кримінальну справу за фактом аварії на шахті ім. Скочинського, що сталася 6 червня.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Донецької області Павло ЗОРЯ, справу порушено за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей).

Створено слідчо-оперативну групу, проводяться першочергові слідчі дії. Хід слідства взято узятий на контроль прокуратурою області, повідомив П.ЗОРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня о 18.56 на шахті ім. Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія») стався викид вугілля і газу. На аварійній ділянці перебувало 23 гірники. В результаті аварії два гірники загинули, доля ще трьох залишається невідомою. 18 гірників було госпіталізовано. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.