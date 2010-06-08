Онопенко просить не допустити розправи над суддею ВСУ

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО просить голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА не допустити розправи над одним із суддів ВСУ.

По це йдеться в листі В.ОНОПЕНКА до В.ЛИТВИНА, текст якого переданий УНІАН.

В.ОНОПЕНКО зазначив, що до нього, як голови Верховного Суду, звернувся суддя Верховного Суду України, голова Військової судової колегії Верховного Суду України Олександр ВОЛКОВ з приводу порушення Вищою радою юстиції та Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя законодавства України під час розгляду питання щодо звільнення його з посади судді за порушення присяги.

Зокрема, Вища рада юстиції 26 травня цього року на порушення вимог частини четвертої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» розглянула питання й прийняла рішення щодо внесення подання про звільнення О.ВОЛКОВА з посади судді за порушення присяги за його відсутності, без отримання від нього жодних пояснень стосовно суті висунутих проти нього обвинувачень.

Голова Верховного Суду України вважає, що за таких обставин комітет ВРУ не мав правових підстав для розгляду подання Вищої ради юстиції. Проте вже 2 червня 2010 року на засіданні комітету парламенту прийнято рішення внести пропозицію про рекомендацію звільнити О.ВОЛКОВА. В.ОНОПЕНКО наголосив, що відповідне рішення ухвалено знову ж таки за відсутності О.ВОЛКОВА, який у той час перебував на стаціонарному лікуванні.

“Лише завдяки принциповій позиції голови Верховної Ради, не було реалізовано спробу в незаконний спосіб розглянути питання про звільнення Олександра ВОЛКОВА з посади судді на пленарному засіданні Верховної Ради України 3 червня цього року”, - зазначається в листі. На думку В.ОНОПЕНКА, із суддею Верховного Суду України О.ВОЛКОВИМ хочуть вчинити показову розправу та з надуманих підстав, без надання можливості захиститися від висунутих обвинувачень помститися за його принципову позицію. Голова Верховного Суду зазначає, що за наявною інформацією Комітет ВР з питань правосуддя має намір на своєму найближчому засіданні повторно розглянути питання щодо О.ВОЛКОВА, незважаючи на те, що він перебуває на стаціонарному лікуванні і з поважних причин не може взяти участі в засіданні комітету.

В.ОНОПЕНКО також зазначив, що О.ВОЛКОВ оскаржив у Вищому адміністративному суді України рішення Вищої ради юстиції про внесення подання щодо звільнення його з посади судді. Враховуючи викладене, В.ОНОПЕНКО просить голову парламенту забезпечити розгляд зазначеного питання у Верховній Раді України відповідно до Конституції та законів України.