Могильов обіцяє розібратися з фактами цензури в ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє спільно зі Службою безпеки України розібратися з фактами цензури в ЗМІ, якщо такі будуть встановлені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

За словами міністра, він отримав від Президента відповідне розпорядження, проте в ньому не вказані конкретні факти. Проте, розпорядження глави держави буде виконано, заявив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня під час прес-конференції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про готовність співробітничати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні. «Я хотів би разом з вами співробітничати, разом з вами шукати шляхи викорінення утисків свободи слова, якщо вони є», - запевнив Президент журналістів. Він сказав, що готовий бути поряд і підтримати ініційований журналістами рух «Стоп цензурі».

Після прес-конференції Президент України заявив, що доручив голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ і міністру внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВУ вивчити заяви журналістів щодо проявів цензури.