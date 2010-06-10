У Полтаві затримано працівника податкової інспекції

Управлінням СБУ в Полтавській області спільно з Відділом внутрішньої безпеки при ДПА в Полтавській області припинено протиправну діяльність працівника податкової міліції в м. Полтаві, який вимагав хабар від суб`єкта підприємницької діяльності за непроведення стосовно нього перевірок.

Про це журналістам повідомила прес-служба УСБУ в Полтавській області.

За їх даними, встановлено, що затриманий щомісячно одержував від підприємця по чотири з половиною тисячі гривень.

Цього ж місяця під час чергової передачі грошей у розмірі 6 тис. гривень здирника затримали «на гарячому».

Прокуратура міста Полтави порушила кримінальну справу. Триває слідство.

Працівник податкової міліції перебуває під арештом.