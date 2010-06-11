В Кіровоградському ІТУ повісився арештант

В одному з ізоляторів тимчасового утримання у місті Знам’янка Кіровоградської області повісився арештант.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС в області Віктор ПАЩЕНКО.

За словами В.ПАЩЕНКА, чоловік притягувався до відповідальності за збут наркотиків, справа вже перебувала в суді, а оскільки на засідання він не з’являвся, стосовно нього було обрано запобіжний захід - утримання в ізоляторі.

«Затриманий – наркоман зі стажем. Під час утримування намірів щодо суїциду працівникам міліції не висловлював. У той день зранку його ще вивели на прогулянку, а після обіду виявили у камері повішеним на саморобній мотузці, яку чоловік прив’язав до решітки на вікні», - зауважив В.ПАЩЕНКО.

Він зазначив, що арештанту вдалось скрутити мотузку з тканини, вирваної із внутрішньої частини штанів.

За ініціативи Знам’янської міжрайонної прокуратури проводиться службова перевірка.