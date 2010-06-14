Порушено справу за фактом вибуху на шахті 13 червня

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило смерть людини, прокуратура Тернівського району Кривого Рогу порушила кримінальну справу проти службових осіб шахти ім. Орджонікідзе ВАТ «Центральний ГЗК».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

„В ході досудового слідства встановлено, що 13 червня поточного року в результаті порушення вимог нормативних актів з охорони праці під час проведення масового вибуху в блоці шахти ім.Орджонікідзе ВАТ «Центральний ГЗК» сталося раптове обвалення земляної поверхні загальною площею 16 га, внаслідок чого загинула одна людина”, - наголошується у повідомленні прес-служби.

Кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).

Слідство у кримінальній справі триває.