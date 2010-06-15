На Луганщині затримано начальника підрозділу податкової міліції

У Луганській області співробітники СБУ у взаємодії з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки ДПА при отриманні від підприємця 5 тис. грн. хабара затримали начальника слідчого відділення податкової міліції одного з міст області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, торік стосовно підприємця податковою інспекцією було порушено кримінальну справу. У ході слідства в нього було вилучено комп’ютерну техніку і накладено арешт на автомобіль. Згодом суд скасував постанову про порушення кримінальної справи, отже, матеріальні цінності мали бути повернені власнику. Однак начальник слідчого відділення погодився виконати судове рішення лише за умови отримання хабара у сумі 5 тис. грн. Тоді потерпілий звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Стосовно податківця порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.