Правоохоронця, що повалив на землю журналіста СТБ, відсторонили

Правоохоронця, що був учасником конфлікту з журналістом СТБ Сергієм АНДРУШКОМ, відсторонено від виконання службових обов’язків

Про це повідомляє Прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА

Зокрема, в повідомлені наголошується, що представника правоохоронних органів, котрий учора, 15 червня, був учасником конфлікту з журналістом телеканалу СТБ С.АНДРУШКОМ, відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня охорона Президента В.ЯНУКОВИЧА перешкоджала журналісту СТБ С.АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “Агро-2010”, в якій брав участь глава держави. Співробітники Управління держохорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом, який оглядав експозицію виставки «Агро-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

Пізніше того дня Управління державної охорони вибачилося перед журналістом ”за невиправдане застосування сили правоохоронцями”.