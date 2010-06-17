Наступного тижня справу Зварича буде передано до суду

На початку наступного тижня органи прокуратури планують передати на розгляд до суду кримінальну справу, порушену щодо колишнього голови Львівського адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Слідчий сказав, що в понеділок можливо у вівторок справа буде направлена до суду», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що обвинувачений фактично не займався ознайомленням з матеріалами справи, а емітував таке. За словами генпрокурора, І.ЗВАРИЧ щодня прочитував 2-3 сторінки справи, а потім відмовлявся продовжувати мотивуючи тим, що начебто втомився. «Я вважаю, що це було зроблено навмисно для затягування часу, і ми змушені були звернутися до суду , щоб обмежити термін ознайомлення з матеріалами справи», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, додавши, що в результаті такого звернення суд встановив для І.ЗВАРИЧА кінцеву дату ознайомлення з матеріалами справи – 15 червня.

Таким чином, як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, термін сплинув і працівники прокуратури склали відповідний протокол, який І.ЗВАРИЧ відмовився підписати, і передаватимуть справу до суду.

Крім того, генпрокурор повідомив, що стосовно І.ЗВАРИЧА порушена окрема кримінальна справа за навмисне знищення частини матеріалів своєї справи. Втім він запевнив, що наслідки таких дій обвинуваченого навряд чи вплинуть на розгляд справи в суді і саме судове рішення.

Водночас, О.МЕДВЕДЬКО спростував інформацію колишнього керівника МВС України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що начебто із томів справи зникли матеріали, які стосуються відносин І.ЗВАРИЧА з чинним головою Вищого адміністративного суду Олександром ПАСЕНЮКОМ.

«Відносно ПАСЕНЮКА немає кримінальної справи і нічого не виявлено. Відносно ПАСЕНЮКА проводилась перевірка і було винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

12 червня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що із кримінальної справи, порушеної щодо І.ЗВАРИЧА, зник один із найважливіших епізодів, який стосується глави Вищого адміністративного суду О.ПАСЕНЮКА.

«Як мені відомо, близько 21 числа ЗВАРИЧА збираються передати в суд. Але мені також відомо, що звідти пропали дуже важливі епізоди. Епізоди, які показували на каналі «1+1», де суддя-колядник рахує гроші, які заніс йому його підлеглий суддя. 140 тисяч доларів», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, демонструючи фотографію, яка підтверджує даний факт.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ці гроші «були переведені в євро і були вручені главі Вищого адміністративного суду пану ПАСЕНЮКУ».