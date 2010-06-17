ДТП за участю керівника слідчої групи у справі Гонгадзе - випадковість

Зіткнення джипа “Мерседес” з автомобілем, у якому перебував керівник слідчої групи, що розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, Олександр ХАРЧЕНКО, було випадковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Це випадковість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Києві автомобіль «Деу» слідчого Генпрокуратури О.ХАРЧЕНКА був протаранений джипом, який зник після цього з місця пригоди. Внаслідок ДТП слідчий не постраждав.