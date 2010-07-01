Тимошенко підніме світ проти Стокгольмського арбітражу

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО ініціює міжнародне розслідування обставин ухвалення рішення Стокгольмським арбітражем на користь «Росукренерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Ми будемо ініціювати і звертатися за можливістю проведення незалежного міжнародного розслідування всіх обставин прийняття рішення Стокгольмським арбітражним судом, також дій посадовців у судовому процесі і, крім того, розгляд причетності ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА й інших посадовців до цієї справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер опозиції вважає за доцільне внести на розгляд Верховної Ради проект постанови про припинення реалізації рішення Стокгольмського арбітражу про повернення 11 млрд. куб. м природного газу та сплати штрафних санкцій національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

«Я думаю, що потрібно передбачити внесення до Верховної Ради спеціальної постанови Верховної Ради України, яка б забороняла до завершення повного комплексу розслідування впроваджувати в життя рішення арбітражного Стокгольмського суду», - пояснила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що не покладає відповідальність на арбітражний суд у зв’язку з таким рішенням. «Я ні в якому випадку не покладаю відповідальність на Стокгольмський арбітражний суд, це виключається повністю. Справа в тому, що так Україна представила свою позицію, що у Стокгольмського арбітражного суду не було інших можливостей, ніж прийняти і по суті легалізувати мирову угоду між НАК «Нафтогаз України», який і представляв Україну в цьому спорі, і «Росукренерго», яке було представлено ФІРТАШЕМ і підтримано на самому високому президентському рівні в Україні», - наголосила лідер опозиції.