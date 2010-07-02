За хабарництво затримано працівника Фонду держмайна

1 липня за хабарництво був затриманий один з чиновників представництва регіонального відділення Фонду держмайна України у Криму та Севастополі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Криму, держслужбовець був затриманий у своєму службовому кабінеті при отриманні хабара в сумі 550 доларів США. Як з`ясувалося, гроші призначалися за сприяння при підготовці документів на проведення конкурсу на право оренди об`єкта державної власності в одному з кримських регіонів.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 21 червня чиновник уже отримав за цю ж послугу частину хабара в розмірі 2 тис. грн.

Прокуратурою Центрального району Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.