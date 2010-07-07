Закон про дошкільну освіту суперечить законодавству?

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що закон про обов’язкову дошкільну освіту суперечить українському законодавству.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Прийняття закону, яким впроваджується дошкільне примусове навчання дітей п’ятирічного віку, суперечить українському законодавству за змістом та формою», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи ухвалення в першому читанні та в цілому законопроекту №6518 «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)».

За словами політика, документ, ухвалений більшістю з подачі одного з авторів – Адама МАРТИНЮКА, який головував на сесії, закладає чимало правових колізій. «З одного боку, проект суперечить ст. 53 Конституції України, якою встановлюється обов’язковий характер винятково загальної освіти. З іншого – конфліктує з положеннями ст. 36 Закону України «Про освіту», якою передбачене навчання з 6-7-річного віку», – зауважила голова підкомітету з питань базової освіти профільного комітету парламенту.

Водночас, на думку народного депутата, впровадження обов’язкового навчання для дітей 5-річного віку створює нерівні умови для підготовки до школи сільським і міським дітям. «Не секрет, що далеко не в усіх селах є дошкільні заклади. На довезення таких дітей в бюджеті коштів не передбачено зовсім, так само, як і на розвиток відповідної дошкільної інфраструктури», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

Не меншу проблему політик бачить у порушенні передбаченої Законом України «Про Регламент ВРУ» процедури розгляду і прийняття подібних рішень. «Проект не лише жодного разу не розглядався на засіданні профільного комітету парламенту. Під час його розгляду в залі депутатам не було роздано офіційно зареєстровані мною поправки до тексту проекту, зокрема, щодо скасування примусового характеру дошкільної освіти. Схоже, комуністи вкотре підкладають партнерам по коаліції свиню, провокуючи Президента до неправомірних кроків», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.