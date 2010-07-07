На ремонті літаків держпідприємство поцупило 1,9 млн. гривень

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного з державних підприємств, яке здійснює ремонт і модернізацію повітряних суден.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБ України у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, зловмисники заволоділи понад 1,9 мільйонами гривень бюджетних коштів.

Отримавши у 2006 році державне фінансування на ремонт і модернізацію літака Ан-32Б посадовці підприємства уклали договори на підрядні роботи із двома столичними комерційними структурами. У рамках реалізації угод недержавним організаціям виплатили гроші.

У результаті ініційованої СБУ комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства з’ясовано, що всі заплановані й здійснені ремонтно-відновлювальні роботи проводились власними силами держпідприємства та його працівників.

Внаслідок протиправних дій зловмисників підприємству завдано значних збитків. Управлінням СБУ в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Слідство триває.