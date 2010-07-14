Головне управління юстиції у Донецькій області очолив Тюрін

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Сергія ТЮРІНА начальником Головного управління юстиції у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, С.ТЮРІНА призначено замість Миколи САБАРДІНА, який досяг граничного віку перебування на державній службі.

38-річний С.ТЮРІН закінчив Донецький національний університет за спеціальністю „Правознавство”. До призначення працював генеральним директором ТОВ „Феміда-Сервіс”.

*** Головне управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції України. Основними завданнями управління юстиції є організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції області. Управлінням здійснюється державна реєстрація нормативно-правових актів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади. На управління покладено повноваження здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством, здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю. Управлінням здійснюється ведення Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань.

Управління юстиції представляє в межах своєї компетенції за дорученням Мін’юсту інтереси Кабінету міністрів України і Мін’юсту під час розгляду справ у судах тощо.