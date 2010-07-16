Депутати хочуть відновити діяльність медвитверезників
Депутат Ветвицький зареєстрував проект
Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає, що Верховна Рада на законодавчому рівні має забезпечити відновлення діяльності медичних витверезників.
Про це Д.ВЕТВИЦЬКИЙ заявив в коментарі УНІАН, аналізуючи відповідну ініціативу міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.
”Верховна Рада повинна вирішити цю проблему законодавчо. У найкоротші терміни, до настання холодів, нам потрібно розробити, подати, а потім і підтримати відповідний законопроект про відновлення роботи медичних витверезників”, – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.
Депутат вважає, що витверезники є ”абсолютно нормальними і навіть необхідними установами”. ”Відправляти людей у стані алкогольного сп’яніння у витверезник набагато гуманніше, ніж розміщати їх в камеру разом зі злочинцями”, – відзначив він.
Д.ВЕТВИЦЬКИЙ також звернув увагу на той факт, що міліція, зараз ізолюючи п`яних, не може надати їм кваліфіковану медичну допомогу. ”Співробітники міліції – не медпрацівники, вони зобов’язані ізолювати п’яного, який іноді може бути в такому стані, що не завжди може відповісти, де він живе. Крім того, при ньому може не виявитися жодних документів. Адже такі люди потребують медичної допомоги, яку в міліції надавати немає кому – нема медперсоналу, нема відповідних препаратів, нема місця для утримання п’яних. Зрозуміло, п’яні люди у такому випадку будуть знаходитися разом зі злочинцями. І можна очікувати найгірших результатів, навіть летальних”, – пояснив він.
На думку депутата, медвитверезники ”не тільки здатні дисциплінувати тих, хто не може контролювати кількість випитого алкоголю, але й уберегти тих, хто не зміг впоратися з сп’янінням”.
Д.ВЕТВИЦЬКИЙ також вважає за доцільне відновити діяльність медвитверезників і через безконтрольний продаж алкоголю. ”Алкогольні напої зараз продаються скрізь і в будь-який час, внаслідок чого на вулицях стає все більше п’яних людей. Не можна робити вигляд, що цієї проблеми не існує. Її потрібно вирішувати, в тому числі і за допомогою витверезників. Держава отримує податки від виробництва та продажу алкоголю, отже, у свою чергу, повинна виділяти кошти, щоб убезпечити тих, хто стає жертвою алкогольного бізнесу”, – вважає депутат.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВ виступив з ініціативою про відновлення діяльності медичних витверезників. Відповідну заяву міністр зробив у контексті розслідування справи про загибель студента Ігоря Індило в будівлі Шевченківського районного управління ГУ МВС України в м. Києві 20 травня 2010 року.
Довідка УНІАН. Медичні витверезники, створені ще в радянські часи, були закриті в Україні 12 серпня 1999 року, що було пояснено відсутністю фінансових можливостей для їх утримання.