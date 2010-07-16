Карпачова направила до ВР подання щодо захисту прав віруючих

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ подання щодо захисту прав віруючих на альтернативну форму обліку платників податків – без застосування ідентифікаційного номера.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ.

Упродовж останніх десяти років до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулося понад 50 тисяч православних віруючих та інших осіб, а також представників десятків громадських об’єднань з усіх регіонів України з проханням захистити їх право сплачувати податки без присвоєння їм ідентифікаційного номера у Єдиному державному реєстрі платників податків та інших обов’язкових платежів.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, “ця наболіла проблема має досить тривалу і непросту історію. 16 липня 1999 року у відповідь на масові акції протесту православних віруючих, після звернення Уповноваженого з прав людини до тодішнього Голови Верховної Ради України Олександра ТКАЧЕНКА, був прийнятий Закон України №1003-ХІV, який надав право особам через їхні релігійні або інші переконання відмовитися від застосування ідентифікаційного номера”. Десятки тисяч мешканців України скористалися цією нормою, і наразі їх облік як платників податків здійснюється за номерами паспортів. Такий виважений крок парламентаріїв забезпечив громадянський мир у суспільстві, підтвердивши гарантію рівності конституційних прав і свобод усіх громадян України, незалежно від наявності чи відсутності у них ідентифікаційного номера”.

Висловлюючи занепокоєння потенційною загрозою зазначеному конституційному праву співвітчизників, яку містять окремі положення проекту Податкового кодексу України (реєстраційний №6509), прийнятого нещодавно парламентом у першому читанні, Н.КАРПАЧОВА наголошує: згідно з цім законопроектом громадяни, які не матимуть податкового номера, по суті стануть безправними у власній країні. Зокрема, вони не зможуть здійснювати правочини, відкривати рахунки у банках, отримувати належні за законом пільги, субсидії, соціальні виплати та реалізовувати низку інших важливих прав. Проект кодексу встановлює й фінансову відповідальність за відмову приймати податковий номер і подавати інформацію для ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також за оформлення податкових документів без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків. Тобто такі громадяни мимоволі стають правопорушниками.

Зважаючи на вимоги частини 3 статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод, збереження права багатьох наших співвітчизників на альтернативну форму обліку платників податків має бути гарантоване державою, переконана Омбудсман України.

Тому Уповноважений з прав людини пропонує голові Верховної Ради України В.ЛИТВИНУ дати доручення відповідним парламентським комітетам невідкладно розглянути питання про внесення до проекту Податкового кодексу України положень щодо альтернативної форми обліку – без застосування податкового номера і включення відомостей до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.