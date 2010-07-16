У Донецьку податківці вилучили велику партію червоної ікри

У Донецьку співробітники податкової міліції виявили і вилучили з обігу велику партію червоної ікри і риби, термін придатності яких давно збіг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Донецькій області, термін зберігання цих продуктів закінчився ще минулого року, однак місцеві підприємці мали намір реалізовувати вилучені продукти в місцях масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря. При цьому документи, що підтверджують законність надходження товару в Україну і проходження санітарно-епідеміологічного та карантинного контролю, у комерсантів були відсутні.

Усього під час обшуку складського приміщення у Ленінському районі Донецька, проведеного у рамках операцій «Щит» і «Курорт-2010», було вилучено 130 кг червоної ікри на суму 130 тис. грн. і риби на 120 тис. грн.

Податківці Донецької області просять громадян повідомляти про інші факти незаконної торгівлі простроченими продуктами харчування у місцях масового відпочинку. «Люди самі можуть істотно підвищити роботу податкових органів у цій сфері, і все, що потрібно, - це не залишатися байдужими до таких явищ. Ми просимо мешканців і відвідувачів курортів негайно сповіщати про нелегальну торгівлю продуктами харчування, оскільки йдеться не лише про ухилення від сплати податків, а й про здоров`я людей, що набагато важливіше», - заявив перший заступник голови ДПА у Донецькій області Олександр КЛИМЕНКО.