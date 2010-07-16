Оніщук «поклопотав» за Союз юристів, Лавринович клопотання відкликав

Міністерство юстиції відкликало свій лист від 5 лютого 2010 року, у якому висловлювалося прохання до Київської міської державної адміністрації про встановлення пільгової орендної ставки громадському об‘єднанню «Спілка юристів України» за користування приміщеннями у центрі Києва по вул. Велика Житомирська, 15, площею 559,3 кв.м.

Текст відповідного відкликання, підписаного міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ 15 липня 2010 року, має у своєму розпорядженні УНІАН.

О.ЛАВРИНОВИЧ, зокрема, повідомляє КМДА про неправомірність надання переваги одному з об’єднань громадян та просить вважати відкликаним звернення Міністерства юстиції від 5 лютого 2010 року стосовно встановлення Союзу юристів України пільгової орендної ставки.

Як прокоментували УНІАН у Міністерстві юстиції, 22 червня 2010 року до Мін’юсту надійшов лист від Головного управління комунальної власності КМДА про задоволення звернення Мін’юсту від 5 лютого 2010 року про встановлення пільгової орендної ставки громадському об‘єднанню «Спілка юристів України» за користування приміщеннями по вул. Велика Житомирська, 15, площею 559,3 кв.м. Вказане приміщення перебуває на балансі Головного управління комунального господарства та є об’єктом права комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Як повідомлялося у листі КМДА, звернення колишнього керівництва Мін’юсту було розглянуто Головним управлінням комунальної власності м. Києва за доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ та заступника міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Рішенням Київської міської ради від 25 березня 2010 року №459/38/97 «Про питання оренди об‘єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва» громадському об‘єднанню «Союз юристів України» було встановлено пільгову орендну плату в розмірі 3% за нежитлові приміщення в будинку по вул. Велика Житомирська, 15.