Затримано першого хабарника вступної кампанії-2010

У Калуші Івано-Франківської області співробітники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументували факт вимагання та отримання хабара членом приймальної екзаменаційної комісії. Про це вчора УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК. За його словами, затримано 47-річну жінку, директора локального центру дистанційної освіти, яка у цій вступній кампанії представляла інтереси одного з національних університетів України. Після того, як один із абітурієнтів звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання хабарів, жінку було затримано “на гарячому” – під час одержання нею хабара у 200 доларів США. Додаткову суму грошей абітурієнту належало сплатити представниці приймальної екзаменаційної комісії у тому разі, як він вступить на навчання за спеціальністю “Менеджмент митної справи”. Правоохоронці перевіряють інші факти вимагання та отримання хабарів від абітурієнтів при прийманні документів цим представником екзаменаційної комісії.