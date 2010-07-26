В Україні житлово-комунальні тарифи буде підвищено з 15 жовтня

Міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги буде підвищено з 15 жовтня.

Про це Ю.ХІВРИЧ повідомив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Сегодня" (№ 161 від 26 липня 2010 року).

"З 15 жовтня, коли почнеться новий опалювальний сезон. У нас немає іншого виходу. Зміна цін на тепло і гарячу воду – це регуляторний акт, який має пройти обговорення впродовж двох місяців, починаючи з 1 серпня, коли НКРЕ довела ціни до витрат. Підвищення вартості тепла і гарячої води буде від 20 до 30% залежно від регіону, ці цифри ще розраховують фахівці. Це лише газова складова (в середньому 53% від собівартості), значить, беремо половину", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

За його словами, рівень тарифів відрізнятиметься по регіонах. "Зробити єдині тарифи для всієї країни складно, в кожному місті різна структура витрат. У собівартості тепла, наприклад, відсоток ціни газу різний від 50% до 60% і вище. В Україні працює близько 35 ТЕЦ (теплоелектроцентраль дає як тепло, так і електроенергію, на відміну від котельних, які дають лише тепло). Вартість гігакалорії тепла у ТЕЦ – 160-200 грн., а у невеликої котельної 240-270 грн. – це за старої ціни газу 872 грн. за 1000 кубів, звідси і різниця", - пояснив міністр.

Ю.ХІВРИЧ вважає, що в кожному регіоні існують можливості зниження тарифів. "Якщо в місті, наприклад, три котельні й кожна працює на третину потужності, тому що споживачів стало менше – закрилися підприємства, частина шкіл, лікарень і дитсадків перейшли на індивідуальне опалювання, то вочевидь, що втрьох вони спалять більше газу, ніж одна котельна, завантажена на 100%. Це одна з причин наших збитків. Тому ми з трьох котельних дві закриваємо, на одній робимо капремонт з повною заміною устаткування на менш енергоємне. По Україні закрили вже 600 котельних", - сказав він.

За словами міністра, в Києві в даний час вартість житлово-комунальних послуг становить 60% їх собівартості, тоді як по всій Україні - 80-85%. "Тепер скрізь виставлять рахунок на 100% собівартості, але невідомо, як зміниться ціна в Києві - можливо, знову частково дотуватимуть з міськбюджету", - сказав Ю.ХІВРИЧ.