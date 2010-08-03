Прокуратура Кіровоградщини порушила кримінальну справу щодо адвоката

Кіровоград. 3 серпня. УНІАН. Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно одного з адвокатів за підбурювання до давання хабара у сумі 3 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби прокуратури області, справу порушено за ч. 1 ст. 369 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Хабар призначався для забезпечення рішення суду на користь клієнта адвоката.

Досудове слідство у справі веде слідчий відділ прокуратури області.