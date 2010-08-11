В БЮТ заявляють, що СБУ влаштувала "маски-шоу" в їхньому офісі

Сьогодні зранку в Сімферополі група озброєних працівників СБУ в масках заблокувала офіс Кримської республіканської партійної організації «ВО «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили в БЮТ з посиланням на прес-службу кримської «Батьківщини».

“Паралізовано роботу громадської приймальні і штабу. Співробітникам партії не дозволяють вільно пересуватися, заблокувавши їх у кабінетах. Люди в масках нікого не впускають і не випускають з офісу. Журналістів, які прибули на місце події, також не пускають до приміщення”, - підкреслюється в повідомленні.

Свої дії працівники СБУ пояснюють тим, що начебто шукають в приміщені комерційні фірми, хоча їх там немає і ніколи не було, заявляють у партії.

В будівлі, крім громадської приймальні і штабу «Батьківщини», знаходяться приймальні народних депутатів від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО, робота яких також заблокована, стверджують в “Батьківщині”.

За даними прес-служби, напередодні цих подій Кримська республіканська організація ВО «Батьківщина» почала консультувати громадян щодо оформлення субсидій у зв’язку з підвищенням владою Віктора ЯНУКОВИЧА цін на газ. Також активно лунала критика інших дій влади, зазначають автори повідомлення.

Кримська організація ВО «Батьківщина» розцінює такі дії правоохоронних органів як продовження репресій опозиції в Автономній республіці Крим, які активізувались напередодні місцевих виборів.