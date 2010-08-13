Посилено боротьбу з незаконним обігом наркотиків

Прокуратура Києва з метою щоденної координації роботи на напрямку протидії незаконному обігу наркотичних засобів створила постійно діючу міжвідомчу групу, до складу якої увійшли керівники столичної прокуратури, ГУ МВС України в м. Києві, СБУ та митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, організовані прокуратурою столиці перевірки змусили органи внутрішніх справ більш ретельніше підійти до виконання своїх обов’язків щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Як результат, лише впродовж місяця райуправліннями міліції порушено 4 кримінальні справи за фактами реалізації наркотичних та психотропних речовин за допомогою Інтернету, зокрема, марихуани, кокаїну, таблеток екстазі, тетрагідроканнабінол, JWH тощо). Троє осіб уже перебувають під вартою. Слідство у справах триває.