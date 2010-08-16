Викрито посадовця одного з районних відділень комерційного банку

В Херсонській області працівники Служби безпеки України викрили посадовця одного з районних відділень комерційного банку, який привласнив 300 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, зловмисник розривав укладені договори між банком і фізичними особами, а кошти клієнтів зараховував на оформлені на їхнє ім’я пластикові картки, з яких знімав готівку у різних банківських установах в області. У такий незаконний спосіб посадовець привласнив близько 300 тис. грн.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за фактом заволодіння службовою особою банківської установи грошовими коштами в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.