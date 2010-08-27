У Броварах побили соратника Тимошенко

На Київщині невідомі побили голову Броварської міської організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Анатолія КРИВОНОСА.

Про це повідомляється на сайті БЮТ.

Інцидент стався увечері 26 серпня. Злочинці намагались відібрати партійні документи та печатку, які лежали в сумці у А.КРИВОНОСА. Він постійно їх носив із собою, бо боявся пограбування офісу, зазначили в БЮТ.

“Попри нерівний бій, А.КРИВОНОСУ вдалось втримати партійні документи. Злочинці нанесли йому важкі тілесні травми, зараз він перебуває у лікарні”, - йдеться у повідомленні.